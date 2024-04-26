«Монпелье» — «Нант»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги 1

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Нант».

Ставка: «Нант» не проиграет за 1.87.

Ничем особенным в этом сезоне «паладины» не выделяются. Они вполне привычно располагаются в середине турнирной таблицы чемпионата Франции. Чувствуют ли себя комфортно подопечные Мишеля Дер Закаряна – конечно! Восьмиочковый отрыв от зоны стыковых матчей позволяет исключить дискомфорт.

«Канарейки» повторяют судьбу минувшего сезона. Ну почти. Тогда они с большим трудом сохранили прописку в Лиге 1 благодаря победе в последней встрече. Прошло столько времени, а команда вновь висит на волоске. Подопечные Антуана Комбуаре опережают зону стыковых матчей всего лишь на три очка. Одно поражение – и можно оказаться в неудобном положении.

Есть и положительные моменты. «Канарейки» весьма удачно проводят последние гостевые встречи. В шести последних играх на выезде они одержали четыре победы и потерпели только одно поражение. Как минимум по этой причине у «Монпелье» могут возникнуть трудности в этой встрече.

Это важный матч. Особенно для «Нанта», задача которого сохранить прописку в Лиге 1. С каждым разом сделать это становится сложнее. Не будем превозносить результаты последних матчей «паладинов», в которых они были сильнее аутсайдеров, а обратим внимание на мотивацию и успешные выступления «канареек» на выездах. Поставить на то, что «Нант» не проиграет, можно с коэффициентом 1.87.