Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Монпелье» — «Нант»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги 1

«Монпелье» — «Нант»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Нант».

Ставка: «Нант» не проиграет за 1.87.

Ничем особенным в этом сезоне «паладины» не выделяются. Они вполне привычно располагаются в середине турнирной таблицы чемпионата Франции. Чувствуют ли себя комфортно подопечные Мишеля Дер Закаряна – конечно! Восьмиочковый отрыв от зоны стыковых матчей позволяет исключить дискомфорт.

«Канарейки» повторяют судьбу минувшего сезона. Ну почти. Тогда они с большим трудом сохранили прописку в Лиге 1 благодаря победе в последней встрече. Прошло столько времени, а команда вновь висит на волоске. Подопечные Антуана Комбуаре опережают зону стыковых матчей всего лишь на три очка. Одно поражение – и можно оказаться в неудобном положении.

Франция - Лига 1 . 31-й тур
26 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Не начался
Нант
Нант
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Есть и положительные моменты. «Канарейки» весьма удачно проводят последние гостевые встречи. В шести последних играх на выезде они одержали четыре победы и потерпели только одно поражение. Как минимум по этой причине у «Монпелье» могут возникнуть трудности в этой встрече.

Это важный матч. Особенно для «Нанта», задача которого сохранить прописку в Лиге 1. С каждым разом сделать это становится сложнее. Не будем превозносить результаты последних матчей «паладинов», в которых они были сильнее аутсайдеров, а обратим внимание на мотивацию и успешные выступления «канареек» на выездах. Поставить на то, что «Нант» не проиграет, можно с коэффициентом 1.87.

Материалы по теме
«Монпелье» — «Нант». «Канарейки» покажут характер
«Монпелье» — «Нант». «Канарейки» покажут характер
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android