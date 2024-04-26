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Эксперты назвали шансы «Краснодара» отобрать чемпионство РПЛ у «Зенита»

Эксперты назвали шансы «Краснодара» отобрать чемпионство РПЛ у «Зенита»
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Вчера завершился перенесённый 21-й тур чемпионата РПЛ. Лидер — «Зенит» — оступился в домашнем матче с «Рубином» (0:2). Этой осечкой воспользовался «Краснодар», победивший дома «Балтику» (3:2). Таким образом, за пять туров до конца между лидерами всего одно очко.

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Букмекеры оценивают шансы краснодарцев стать чемпионами России коэффициентом 3.55. В свою очередь, на то, что «Зенит» в очередной раз сможет защитить свой титул, можно поставить за 1.33.

Третьим в турнирной таблице идёт московское «Динамо», которое отстаёт от «Зенита» на шесть очков. На чемпионство бело-голубых дают коэффициент 20.00. В 26-м туре РПЛ 28 апреля «Динамо» примет «Зенит». «Краснодар» же днём позже встретится в Самаре с «Крыльями Советов».

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