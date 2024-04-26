«Аль-Хиляль» — «Аль-Фатех»: прогноз «Чемпионата» на игру 26 апреля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Фатех».

Ставка: победа «Аль-Хиляля» и тотал больше 3.5 мяча за 1.95.

«Аль-Хиляль» получил серьёзный удар по самолюбию. Он вылетел из Лиги чемпионов АФК, уступив в 1/2 финала «Аль-Айну». В первом матче «лидеры» потерпели поражение со счётом 2:4. Прервалась их рекордная победная серия во всех турнирах, которая насчитывала 34 встречи.

Ответный матч подопечные Жорже Жезуша выиграли — 2:1. Сравнять счёт по итогам двух встреч у них не получилось. Команда из Эр-Рияда была лучше практически по всем ключевым показателям, но спастись от вылета статистика и техника экс-нападающего «Зенита» Малкома не помогли.

У «Аль-Фатеха» футболистов такого класса нет. Он может похвастаться разве что наличием в составе бывшего нападающего «Барселоны» Кристиана Тельо. Когда-то испанец был восходящей звездой, но в основе каталонского клуба не закрепился, а скитания по арендам не раскрыли потенциал футболиста.

Поэтому команда занимает лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Отставание от располагающегося на пятой строчке «Аль-Таавуна» составляет восемь очков. Впрочем, учитывая очень ограниченное количество ресурсов, показатели неплохие.

«Аль-Хиляль» — явный фаворит грядущего матча. Поддержка домашних трибун и близость чемпионства придадут ему дополнительный стимул и помогут реабилитироваться за вылет из Лиги чемпионов АФК. У «Аль-Фатеха» на порядок хуже состав и результаты на дистанции. Он часто пропускает, но и сам забивает нередко. Так что ждём много голов.