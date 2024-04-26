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«Вашингтон» — «Рейнджерс»: букмекеры назвали фаворита 3-го матча серии Кубка Стэнли

«Вашингтон» — «Рейнджерс»: букмекеры назвали фаворита 3-го матча серии Кубка Стэнли
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27 апреля состоится третий матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи запланировано на 2:00 мск.

«Рейнджерс» ведут в серии со счётом 2-0. В первом матче «синерубашечники» разгромили «Кэпиталз» со счётом 4:1. Во второй встрече «Рейнджерс» вновь выиграли, но уже со счётом 4:3.

Букмекеры снова считают фаворитами гостей: поставить на победу «Рейнджерс» по итогам основного времени предлагается с коэффициентом 1.97. Шансы «Кэпиталз» оценили в 3.32. Ставки на ничью после 60 минут принимаются за 4.30.

Итоговая победа «Рейнджерс» идёт за 1.64. Ставки на победу «Вашингтона» с учётом овертайма принимаются с коэффициентом 2.43.

На победу «Рейнджерс» с форой (-1.5 гола) дают 2.40, на победу «Вашингтона» с форой (+1.5) — 1.54.

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