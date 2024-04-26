Дмитрий Сергеев: топ-5 букмекеров входят в десятку крупнейших рекламодателей России

Управляющий партнёр PARI Дмитрий Сергеев в своём телеграм-канале оценил затраты российских букмекеров на рекламу.

«Если оценивать затраты на спонсорство и киберспорт, то топ-5 российских букмекеров железобетонно будут в топ-10 рекламодателей. Эти затраты просто не были учтены при составлении рейтинга рекламодателей. Оценку бюджетов по брендам давать не буду, но у лучших из лучших это не один и не два десятка миллиардов рублей», — написал Сергеев.

Кроме того, он поделился примерными цифрами по расчёту целевых отчислений на развитие российского спорта на примере компании PARI.

«Обьём ставок на матчи российских ключевых лиг в первом квартале 2024 года составил: Единая лига ВТБ — 0.5%, РПЛ — 0.6%, КХЛ — 6.0%, волейбольная суперлига (м/ж) — 0.4%, Кубок России по футболу — 0.2%, настольный теннис (только российские соревнования ЛигиПро) — 7.0%.

50% из отчислений букмекеров на развитие спорта распределяются пропорционально среди российских лиг и федераций согласно принятым ставкам. Вот пример: если представить себе, что отчисления букмекеров на развитие спорта за первый квартал составили 7.5 млрд рублей (это мой личный прогноз, официальные цифры будут со дня на день), то КХЛ будет претендовать по идее где-то на 220 млн рублей только за первый квартал. Цифры прогнозные и ориентировочные, конечно», — отметил Сергеев.