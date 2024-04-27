«Астон Вилла» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Челси».

Ставка: ничья за 3.95.

«Хозяева поля лучше проводят сезон, стоят выше в таблице. «Синим» тут будет тяжело.

«Челси» неудачно провел две последние игры, уступил. Хотя в них клуб встречался с сильнейшими командами Англии на данный момент. Сперва подопечные Почеттино уступили «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии – 0:1. А затем коллектив был разгромлен «Арсеналом» в АПЛ – 0:5. Довольно нестабильно выступает «Челси», ведь до этого он сам победил «Эвертон» с крупным сухим счетом 6:0.

В таблице подопечные Почеттино давно «поселились» в середине. Неудачи, происходящие время от времени, мешают команде подняться ближе к зоне еврокубков. Хотя сейчас от топ-6 «Челси» отстает на шесть баллов. Но для успешного финиша слишком многое должно произойти, главное из чего – стабильные победы клуба. А с этим у «синих» есть проблемы.

«Астон Вилла» пытается завершить сезон в топ-4 и попасть в Лигу чемпионов. Пока что с этой задачей клуб справляется, идет на четвертой строчке. С другой стороны, снизу его поджимает «Тоттенхэм», имеющий отставание в шесть очков и при этом две игры в запасе.

В последних турах подопечные Эмери не проигрывали – 3:3 с «Брентфордом», 3:1 с «Борнмутом» и, что более важно, 2:0 с «Арсеналом». Могла бы «Вилла» еще лучше выступать, но она участвовала в Лиге конференций. В четвертьфинале «львам» выпал тяжелый и равный соперник – французский «Лилль». Их противостояние дошло до серии пенальти, где фортуна улыбнулась «догам».

Я тут жду борьбы. Да, «Челси» в этом сезоне далеко не так хорош, как «Астон Вилла». Но у подопечных Эмери календарь намного сложнее. В таких условиях у «синих» есть шанс набрать очки», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».