«Ювентус» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Когда-то это была бы центральная вывеска тура. Сейчас же я не уверен, что мы увидим конкурентную борьбу.

«Милан» пока проваливает концовку сезона. Клуб с треском вылетел из Лиги Европы. Причем выбил его не сильный коллектив из другого европейского чемпионата, а хорошо знакомая «Рома» — 0:1 и 1:2. Хотя до этого подопечные Пиоли считались одними из фаворитов турнира.

В Серии А миланцы тоже провели несколько неудачных игр. Сперва не смогли обыграть «Сассуоло» — 3:3. А затем «Милан» и вовсе проиграл в принципиальном матче «Интеру» (1:2). В турнирной таблице коллектив сейчас все еще идет вторым с отрывом от преследователей в пять и семь очков. Не уверен, что подопечные Пиоли финишируют в сезоне на третьем месте.

Хотя главным преследователем «Милана» как раз является «Ювентус» — разрыв между ними насчитывает пять очков. Но в нынешнюю «старую синьору» тяжело верить. Аллегри «проповедует» довольно пассивный футбол, заточенный на результат. А сейчас в приоритете у «Юве» — попадание в Лигу чемпионов, а не финиш высоко в таблице.

Учитывая это, неудивительно смотреть на последние встречи команды – 0:0 с «Торино», 2:2 с «Кальяри». Хотя вот в финал Кубка Италии туринцы смогли пройти – обыграли в полуфинале «Лацио» (2:0 и 1:2). Отрыв «Юве» от нижестоящей «Болоньи» уже сократился до двух баллов. Но даже финиш на четвертом месте тоже устроит команду.

Конечно, «Ювентус» совсем «спустя рукава тут не будет играть. Он окажет сопротивление «Милану», который будет стремиться прервать свою серию неудач. Жду тут равной игры и голов с обеих сторон», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».