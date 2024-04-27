«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 5.00.

«Вест Хэм» сыграет с «Ливерпулем» в 35-м туре АПЛ. Команда Клоппа позволила себе дважды проиграть в апреле, возможно, она уже уступила в чемпионской гонке. Учитывая, что дома у «молотобойцев» всегда тяжело играть, не жду тут «лёгкой прогулки» для «красных».

Всего одна победа в Премьер-лиге была у «Ливерпуля» в четырёх последних турах. Причём все игры клуб проводил не с такими уж сильными соперниками – 2:2 с «Манчестер Юнайтед», 0:1 от «Кристал Пэлас» и 0:2 от «Эвертона» в дерби.

Само собой, когда ты борешься за чемпионство, таких неудач допускать нельзя. «Арсенал» с «Ман Сити» тоже очки за последнее время теряли, но «Ливерпуль» всё равно слишком много проигрывает. Сейчас в таблице он идёт третьим и отстаёт от «Арсенала» на три очка. Так что, вероятно, что мерсисайдцы выбыли из чемпионской гонки.

Помимо АПЛ, «Ливерпуль» ещё и вылетел из Лиги Европы на прошлой неделе. В их первом матче с «Аталантой» всё было уже в принципе ясно – итальянский клуб победил со счётом 3:0. В ответном противостоянии чуда не случилось – команда Клоппа выиграла 1:0 и всё равно вылетела из турнира.

Чуда не случилось и в другой четвертьфинальной паре ЛЕ: «Вест Хэм» — «Байер». Конечно, команда Хаби Алонсо проводит просто блистательный сезон, так ни разу и не проиграла нигде. Но в 1/8 финала с «Карабахом» у неё возникали проблемы. В общем-то, могли и «молотобойцы» нанести первое поражение «Байеру» в ответном матче, но соперник успел сравнять на последних минутах – 1:1. А в первой встрече немцы выиграли 2:0, так что подопечные Мойеса вылетели из турнира.

Сейчас «Вест Хэм» идёт на серии без побед во всех турнирах из четырёх игр. Помимо четвертьфиналов ЛЕ, клуб также терял очки в АПЛ, причём в играх с равными соперниками – 0:2 от «Фулхэма» и 2:5 с «Кристал Пэлас». В турнирной таблице команда Мойеса сейчас идёт на восьмом месте и ещё имеет теоретические шансы на попадание в еврокубки – от топ-6 она отстаёт на пять очков. Но, конечно, для этого последние туры нужно провести успешно, только выигрывать.

Обе команды находятся в сложной ситуации, часто проигрывают в последнее время. Да, если судить по составу, то «Ливерпуль», конечно, сильнее. Но как-то уж слишком неудачно в последнее время выглядят мерсисайдцы. Возможно, влияет на них тяжёлый график. Впрочем, «Вест Хэм» тоже вылетел из еврокубка только на прошлой неделе.

В турнире у них обоих есть мотивация. «Ливерпулю» важно набирать очки, чтобы совсем не терять шансы на чемпионство. «Вест Хэм» же ещё может попасть в топ-6, теоретически. Но это выездная игра для команды Клоппа – ей будет очень тяжело.

Учитывая всё это, всё-таки поставлю тут на ничью. Думаю, шансы на успех примерно равны», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».