«Страховка от скуки на РПЛ» от БК «Мелбет»: наслаждайтесь результативным футболом!

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Любителей футбола ожидает ещё два месяца захватывающих матчей РПЛ, поэтому в БК «Мелбет» стартовала акция «Страховка от скуки на РПЛ». Она продлится до 26 мая. Акция предлагает болельщикам возможность получить 50% от суммы проигрышного пари на матчи РПЛ.

Фото: БК Мелбет

Если по итогам матча счёт окажется 0:0, то «Мелбет» вернёт 50% ставки в виде фрибета до 10 000 рублей. Бонус можно использовать для заключения пари на любые события с коэффициентом от 1.10 до 3.50 в течение семи дней с момента начисления. В акции участвуют пари от 300 рублей, заключённые в прематче на победу одной из команд или точный счёт, отличный от нулевой ничьей.

Наслаждайтесь результативным футболом с БК «Мелбет»!

Реклама 18+ Рекламодатель: melbet.ru | Розыгрыш происходит во время участия в азартной игре. Полные правила, информация об организаторе, о призовом фонде, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, и порядке их получения — на сайте melbet.ru. Срок проведения Акции «СТРАХОВКА ОТ СКУКИ НА РПЛ» с 29.03.2024 12:00 (UTC + 3) до 26.05.2024 12:00 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменён по усмотрению Организатора азартных игр.