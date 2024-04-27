«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 27 апреля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.76.

«Печально заканчивается эра Клоппа в «Ливерпуле». Еще совсем недавно мерсисайдцы сражались за четыре трофея, но ограничились лишь Кубком лиги. После победы в этом турнире был вылет из Лиги Европы, из Кубка Англии и уже практически потеряли мерсисайдцы шансы на 20-е чемпионство в АПЛ. У игроков нет должной мотивации, что удивительно, куда-то пропало то желание, с которым команда привычно билась за каждое очко. В последнее время этого нет, страдают и скорости, и прессинг, и реализация моментов.

«Вест Хэм» тоже не в самом лучшем состоянии находится. Кажется, что выше головы прыгнула эта команда, приблизительно до февраля она действительно играла здорово и добивалась того, чего многие от нее не ожидали. Но это все не могло продолжатся вечно, и двухраундовое противостояние с «Леверкузеном» показало нынешнее положение вещей у «Вест Хэма». Всего одна победа в последних 8 матчах у «Вест Хэма».

В любом случае не думаю, что здесь получится очень интересная игра. И те и другие не демонстрируют должного футбола в последнее время. Говоря о ставках, мне кажется, что здесь обе забьют хотя бы по разу и при этом «Ливерпуль» не проиграет. Команда более высокого уровня, с более качественной скамейкой, и это делает ее фаворитом», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».