«Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: «Лейпциг» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.72.

«Это встреча прямых конкурентов в борьбе за четвёртое место в зоне Лиги чемпионов. «Лейпциг» очень хорошо сейчас идёт по дистанции. В прошлом туре он обыграл «Хайденхайм» в гостях. Луи Опенда сейчас в огне, больше всех забил во втором круге, даже больше Гарри Кейна. «Лейпциг» стабилен, очень опасен на контратаках. Клуб в состоянии в позиционном нападении моменты создавать.

У «РБ» сильный состав и очень сильный тренер — Марко Розе, кстати говоря, бывший тренер «Дортмунда». Так что он встретится со своей бывшей командой. Что касается «Боруссии», то для неё этот матч, естественно, важный. Команда в прошлом туре потеряла очки в матче с «Байером» и теперь уже отстаёт от «Лейпцига» с четвёртого места. Так что «Дортмунду» нужна победа.

Плюс у чёрно-жёлтых на следующей неделе матч с «ПСЖ» в ЛЧ. Так что в тяжёлом положении Терзич находится. В плотном графике интересно, будет ли он ротировать состав перед полуфиналом в Лиге чемпионов или выставит максимальную основу. Также тут нужно учитывать, что в чемпионате команда свою задачу ещё не решила. Ей нужно быть в топ-4. Хотя вполне вероятно, что от Германии в Лигу чемпионов в следующем сезоне отправится пять команд. Но это ещё не решено. Нужно, как я понимаю, ещё четыре очка немецким командам — одна победа и одна ничья, чтобы гарантировать себе пятую путёвку в ЛЧ на следующий сезон. Но это ещё не решено.

Поэтому «Дортмунд» не может на это закладываться. Никакой гарантии пятой путёвки ещё нет. «Боруссия», естественно, настроена у прямого конкурента выиграть. Да, это будет выезд для неё очень тяжёлый. Чёрно-жёлтые могли в прошлом туре даже «Байер» обыграть, но пропустили в добавленное время. Так что «Дортмунду» тут будет тяжело.

Думаю, с учётом того, что у «Лейпцига» нет больше никакой нагрузки, помимо чемпионата, ведь из еврокубков команда вылетела, как и из Кубка, ему будет проще. Думаю, что дома «РБ» не уступит «Боруссии» по игре. Команда Розе не хуже соперника, а может быть, и лучше. В целом по сезону она стабильнее, особенно во втором круге.

Думаю, что команды идут на равных. Но «Лейпциг» показывает очень качественный футбол. Дома, я думаю, «РБ» не проиграет и общий тотал голов в этом матче будет больше 2.5», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».