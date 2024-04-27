«ПСЖ» — «Гавр»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги 1

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Гавр».

Ставка: победа «ПСЖ» всухую за 1.96.

«ПСЖ» достаточно сделать один шаг для того, чтобы досрочно выиграть чемпионат Франции. Для этого ему необходимо победить в матче 31-го тура первенства «Гавр». «ПСЖ» оторвался от догоняющего «Монако» на 11 очков. Выход в полуфинал Лиги чемпионов зарядил его положительными эмоциями и придал уверенности. В последних двух турах в чемпионате Франции красно-синие разгромили «Лион» (4:1) и «Лорьян» (4:1).

У «Гавра» гораздо меньше ресурсов, чем у парижан, и результаты соответствующие. Клуб располагается в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в элитном дивизионе — на 16-й строчке в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от идущего на безопасном 15-м месте «Метца» составляет одно очко.

Несмотря на старания Далера Кузяева, в последних 10 матчах в чемпионате Франции «Гавр» победил только «Тулузу» (1:0), а также сыграл вничью с «Лансом» (1:1). За этот период подопечные Элснера забили всего лишь четыре мяча, но и пропустили сравнительно немного — 14.

У «ПСЖ» есть все шансы досрочно оформить чемпионство, выиграв грядущий матч. У него намного лучше комплектация состава, рисунок игры, да ещё и матч состоится на «Парк де Пренс». У «Гавра» наступила чёрная полоса. Он потерял изюминку, стал очень редко забивать. С огромной долей вероятности парижане обыграют тёмно-синих и не пропустят.