Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Гавр»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги 1

«ПСЖ» — «Гавр»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Гавр».

Ставка: победа «ПСЖ» всухую за 1.96.

«ПСЖ» достаточно сделать один шаг для того, чтобы досрочно выиграть чемпионат Франции. Для этого ему необходимо победить в матче 31-го тура первенства «Гавр». «ПСЖ» оторвался от догоняющего «Монако» на 11 очков. Выход в полуфинал Лиги чемпионов зарядил его положительными эмоциями и придал уверенности. В последних двух турах в чемпионате Франции красно-синие разгромили «Лион» (4:1) и «Лорьян» (4:1).

У «Гавра» гораздо меньше ресурсов, чем у парижан, и результаты соответствующие. Клуб располагается в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в элитном дивизионе — на 16-й строчке в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от идущего на безопасном 15-м месте «Метца» составляет одно очко.

Несмотря на старания Далера Кузяева, в последних 10 матчах в чемпионате Франции «Гавр» победил только «Тулузу» (1:0), а также сыграл вничью с «Лансом» (1:1). За этот период подопечные Элснера забили всего лишь четыре мяча, но и пропустили сравнительно немного — 14.

Франция - Лига 1 . 31-й тур
27 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «ПСЖ» есть все шансы досрочно оформить чемпионство, выиграв грядущий матч. У него намного лучше комплектация состава, рисунок игры, да ещё и матч состоится на «Парк де Пренс». У «Гавра» наступила чёрная полоса. Он потерял изюминку, стал очень редко забивать. С огромной долей вероятности парижане обыграют тёмно-синих и не пропустят.

Материалы по теме
Ничья в Турине, злоключения «Челси» и чемпионство «ПСЖ». Экспресс на главные матчи дня
Ничья в Турине, злоключения «Челси» и чемпионство «ПСЖ». Экспресс на главные матчи дня
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android