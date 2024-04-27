«Айлендерс» — «Каролина»: прогноз «Чемпионата» на четвёртый матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на четвёртый матч серии Кубка Стэнли «Айлендерс» — «Каролина».

Ставка: победа «Айлендерс» с учётом ОТ за 2.52.

Счёт в серии 3-0 в пользу «Каролины». «Ураганы» банально сильнее. Тезисы о мощи и глубине состава полностью подтверждаются. По счёту разница может показаться небольшой — 3:1, 5:3 и 3:2. На деле в двух из трёх сыгранных встреч «Харрикейнз» выглядели заметно сильнее. Говорить о какой-то интриге в этой серии не приходится, поверить в четыре победы аутсайдера подряд можно только при очень богатой фантазии.

И всё же именно в четвёртом матче шансы хозяев видятся как минимум не хуже. Расклад простой: «Каролина» создала комфортнейший задел, а вот «островитяне» однозначно не хотят заканчивать серию перед родными болельщиками без единой победы. Эта самая разность мотиваций и рискует выйти на первый план.

В конце концов, так ли хорошо максимально быстро закончить серию и ржаветь перед стартом следующего раунда? Потому ситуация видится примерно такой: «Айлендерс» упрутся изо всех сил, а «Каролина», если что-то пойдёт не так, не станет умирать и отложит решение вопроса на пятую игру. Там будет свой лёд и поддержка болельщиков.

Дальше — дело вкуса. На П1 дают отличный коэффициент 3.35, на итоговую победу «островитян» — 2.52. Вариант попроще — «Айлендерс» не проиграют в основное время за 1.91. Перекос в линии кажется чрезмерным. «Ураганы» однозначно лучше, но 0-4 в серии подопечные Патрика Руа не заслужили.