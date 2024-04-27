«Торонто» — «Бостон»: прогноз на четвёртый матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на четвёртый матч серии Кубка Стэнли «Торонто» — «Бостон».

Ставки: «Бостон» не забьёт в большинстве за 2.00, ничья за 4.50.

Ровная и нервная серия. «Бостон» одной левой забрал первую встречу, после чего команды обменялись победами. Последние минуты в обоих случаях были что надо: напряжение, эмоции, удаления. В итоге «Брюинз» ведут 2-1. Надо сказать — абсолютно по делу.

Все ожидаемые болячки «Торонто» вылезли с началом кубковой стадии. Далеко не лучшая бригада вратарей, регулярные ошибки обороны. И полная зависимость от лидеров. Если их закрыли — пиши пропало. Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Митчелл Марнер — имена разные, смысл один. Каждый из этих хоккеистов в двух матчах из трёх ушёл со льда без набранных очков. Нижние звенья стараются как могут, но ждать от них решающего и стабильного влияния несколько наивно.

Таланта у «Бостона», может, поменьше, зато порядка гораздо больше. А ещё спецбригады. Первая игра — 2-0 по голам в большинстве. Вторая — 1-1 («Торонто» вырвал победу). Третья — 1:0. А ведь удаляются «мишки» не меньше. Без стабильного набора очков лидерами и большинства забрать эту серию канадскому клубу не удастся. Впрочем, эти вещи взаимосвязаны.

Первый вариант для ставки — лобовая ничья за 4.50. Команды хорошо прощупали друг друга, две предыдущие игры выдались совсем близкими. При таких исходных данных овертайм не заставит себя ждать. Не факт, что это случится уже в Торонто, но с таким коэффициентом можно и рискнуть.

Альтернатива — «Бостон» не забьёт в большинстве за 2.00. Тренерскому штабу «Торонто» пора вмешаться и провести разбор полётов, 50% реализации лишнего по итогам трёх встреч у оппонента — это не просто перебор, а натуральное самоубийство. С таким меньшинством первый раунд Кубка Стэнли станет последним.

Второй момент в пользу этой ставки — по сезону большинство «Брюинз» не было смертоносным. 19,8% — хороший показатель на границе первой десятки по лиге, не более того. Рассчитываем на тренеров «листьев», повышение дисциплины игроков и регрессию к среднему значению. И Илью Самсонова, конечно.