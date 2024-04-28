Эксперты оценили шансы «Арсенала» обыграть «Тоттенхэм» и остаться лидером АПЛ

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28 апреля состоится матч 35-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 16:00 мск.

Явным фаворитом встречи считаются подопечные Микеля Артеты: заключить пари на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.87. Это примерно 55% вероятности. Успех «шпор» оценён в 4.32 (22%). Ставки на ничью принимаются за 4.14 (23%).

Букмекеры ждут высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.53.

«Арсенал» набрал 77 очков в 34 матчах и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. Идущий вторым «Манчестер Сити» отстаёт на один балл, но имеет игру в запасе.

«Тоттенхэм» располагается на пятом месте с 60 очками в 32 матчах.