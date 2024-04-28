«Динамо» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ 28 апреля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Зенит» в 26-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5 за 1.95.

«В Москве ключевая и одна из самых интересных игр ближайшего тура: динамовцы примут «Зенит». «Динамо» неплохо играло против «Зенита» до ответной кубковой игры, которая была весной этого года. Там «Зенит» выиграл 2:0 — практически без шансов для московского «Динамо». Сейчас «Зенит» позволил себе оступиться, и то, что прокатило с «Балтикой» и «Оренбургом», не прокатило с «Рубином». Проиграли. И снова обострилась борьба за чемпионство. Всего одно очко отрыва от «Краснодара». Но «Зенит» на такие матчи, как правило, собирается и, как правило, выглядит куда сконцентрированнее, чем на афишах, которые его не сильно возбуждают, будь то «Балтика», «Оренбург» или «Рубин».

Думаю, что «Зенит» сыграет на максимуме своих возможностей. Хоть динамовцы в последних двух матчах две победы подряд одержали, но какие были проблемы в обороне. С «Нижним Новгородом», может быть, их было поменьше, но с «Оренбургом» откровенный отскок для команды Марцела Лички. И как бы ни ротировал линию обороны, как бы ни переставлял игроков Марцел, всё равно баланса динамовцам не хватает. Если простил Оренбург, то, думаю, не простит «Зенит».

«Зенит» сыграет на полную катушку, на полную мощь. А когда «Зенит» включается, мы знаем, что сопернику может не поздоровиться. Поэтому мой прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» — «индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5» за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».