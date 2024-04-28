«Балтика» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру 26-го тура РПЛ в Калининграде

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» – ЦСКА в 26-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: первый гол — «Балтика» за 2.34.

«Очень любопытная встреча пройдёт в Калининграде, где «Балтика», по-прежнему находящаяся в зоне вылета, будет принимать ЦСКА. Часто в последнее время «Балтика» и ЦСКА играют друг с другом, и в Кубке играли недавно. И что как бы является традицией этих матчей — ЦСКА выигрывает и не пропускает. Как бы ни старалась «Балтика» и дома, и на выезде, но распечатать ворота соперника не может, хотя моментов было предостаточно, особенно в весенней игре в Калининграде. Там «Балтика» обстучала и штанги, и перекладину, но забить не смогла.

Сейчас «Балтика» снова играет дома. Она сверхнастроена. И да, понятно, логистика тяжёлая, непростой путь был из Краснодара после предыдущей игры. Но ЦСКА очень много эмоций и сил оставил в игре со «Спартаком». Мало что получалось в атаке, нормально сыграли в целом в обороне. Не сказать, что много моментов «Спартаку» позволили создать. Видно, что не в лучшей форме сейчас лидеры ЦСКА — Обляков, Чалов, от которых зависит игра впереди. Понятно, что это важный матч для бывшего игрока «Балтики» Тамерлана Мусаева. Может, он здесь в стартовом составе появится.

Но «Балтика» очень хорошо готова физически, плюс ей очень нужно. У ЦСКА впереди непростые матчи с «Зенитом». Поэтому, как мне кажется, «Балтика» сделает ставку на агрессивное начало, она умеет это делать. И ЦСКА будет очень непросто. Виллиан Роша снова игру пропускает. Дивеев вернётся, но посмотрим, как будет по расстановке, положению игроков на футбольном поле.

Мой прогноз на эту встречу — «Балтика» за счёт агрессивного и очень такого хозяйского, смелого начала забьёт первой в этом матче. Коэффициент отличный – 2.34. Риск? Безусловно. Ну кто из нас не рискует?!» — приводит слова Генича «РБ Спорт».