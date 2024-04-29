«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры 29 апреля

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Валенсия».

Ставка: ТМ 3 за 1.77.

«Для «Барселоны» прошлая неделя получилась просто сердцеразбивающей. Сначала вылетели в Лиге чемпионов, уступив «ПСЖ», хотя вели в два мяча и получили нелепое удаление, а затем проиграли в «класико» и потеряли шансы побороться за чемпионство в Испании. Были моменты спорные, и даже вроде бы мяч пересёк линию ворот «Реала», но гол не был засчитан.

В общем, после всего этого Хави огласил, что всё же останется в «Барселоне». Но говорят, что решение было принято за неделю до, когда думали, что пройдут «ПСЖ» и достойно сыграют с «Реалом». На волне решения о продолжении работы Хави игроки должны сплотиться. К тому же будет поддержка болельщиков. Всё это заставит «Барселону» пока не переходить в режим отбывания туров, когда уже ничего не нужно.

«Барселона» постарается показать достойный футбол в матче с «Валенсией», тем более что «Жирона» обогнала в Примере «Барселону», поэтому есть и турнирная мотивация. Второе и третье места — это большая разница, а именно в финансах, так как там получается на несколько миллионов евро больше за телевизионные права. «Барселоне» важно побеждать в этой игре.

«Валенсия» также мотивированная, пытается биться за попадание в еврокубки. Это молодая и амбициозная команда. «Валенсия» мало пропускает и делит 3-4-е места по обороне. Мне кажется, что игра будет низовой, тем более что травмировался де Йонг у «Барселоны». Против такой сильной защиты «Барселоне» будет сложно забить много, поэтому я ставлю на ТМ 3. Последние очные матчи были в основном «низовыми». Вряд ли после вылета из двух турниров «Барселона» возьмёт и забьёт четыре гола», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».