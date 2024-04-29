«Денвер» — «Лейкерс»: прогноз на пятый матч серии НБА

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на пятый матч серии плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ставка: победа «Денвера» и тотал больше 206.5 очка за 1.77.

«Денвер Наггетс» начал с трёх побед кряду, но в минувшем матче «озёрные» размочили счёт в серии. Они победили — 119:108. С самого начала матч складывался как нельзя лучше для «Лейкерс». Они были впереди ещё в первой половине, хотя это не новость. «Самородки» часто никуда не спешат, зато ближе к финальной сирене включаются и забирают победу. Однако на этот раз «Лейкерс» не растеряли преимущество.

Это было справедливо. Счёта 0-4 в серии «Лос-Анджелес» однозначно не заслуживал. Собственно, по ходу всего противостояния «Лейкерс» гораздо дольше вели в счёте, чем действующие чемпионы. Проблема в том, что это в основном происходило в первой и второй четвертях. А дальше «Денвер» добавлял и забирал победу.

Похоже, в четвёртом матче сыграла разность мотиваций. «Лейкерс» сделали всё возможное, чтобы избежать сухого вылета перед своими трибунами, а «Денвер» особо не сопротивлялся. Не получилось повторить трюк в четвёртый раз? Ну и ладно. Попробуем сделать это в пятой игре. На своём паркете.

Поводов сомневаться в победе «Наггетс» немного. Складывается ощущение, что единственная победа «озёрных» лишь смягчила падение. При своих трибунах, да ещё и в приподнятом настроении «Денвер» выглядит однозначным фаворитом. Мы рекомендуем поставить на победу «Наггетс» и тотал больше 206.5 очка за 1.77. Всё-таки три из четырёх встреч в серии получались результативными.