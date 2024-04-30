«Родина» — «Тюмень»: прогноз «Чемпионата» на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Первой лиги «Родина» — «Тюмень».

Ставка: «Родина» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.

Судя по результатам «Родины» в этом сезоне, руководство приняло верное решение, пригласив на должность главного тренера Франка Артигу. Испанский специалист не испугался трудностей Первой лиги и создал вполне приличную команду, которая играет в привлекательный атакующий футбол.

Состав «Родины» сбалансирован, игроки доверяют тренерскому штабу и тщательно выполняют план на игру. Благодаря этому подопечные Артиги реже проигрывали в Первой лиге, до последних двух матчей. В них они уступили «Химкам» (1:2) и «СКА-Хабаровск» (1:2).

Тюменцы заслужили похвалу за результаты в этом сезоне Первой лиги. Команда под управлением главного тренера Игоря Меньщикова набрала 41 очко. Она находится в верхней части турнирной таблицы. Совсем рядом зона переходных матчей, поэтому «Тюмень» вполне может стать автором сенсации и побороться за выход в РПЛ.

Тем не менее Игорь Меньщиков вполне адекватно оценивает перспективы команды. Он рассказал, что чёткой задачи на сезон перед клубом руководство не поставило, поэтому цель «Тюмени» – побеждать в каждой встрече. Большинство игроков — это дебютанты Первой лиги, и их уверенное выступление стало неожиданностью.

«Родина» несколько сбавила ход, но по-прежнему опасна для любой команды Первой лиги. Игроки готовы к борьбе, чётко контролируют мяч и результативны в нападении. Для «Тюмени» это неудобный соперник, поскольку умеет находить слабые места в плотной линии обороны. Тем не менее подопечные Меньшикова могут преподнести сюрприз, поэтому москвичи будут осторожны. Мы предполагаем, что «Родина» не проиграет, а тотал будет меньше 2.5 мяча.