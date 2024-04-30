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Букмекеры назвали шансы «Боруссии» победить «ПСЖ» в Дортмунде

Букмекеры назвали шансы «Боруссии» победить «ПСЖ» в Дортмунде
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1 мая в Германии состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Букмекеры не видят явного фаворита, но отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.45. Это примерно 39% вероятности.

Успех дортмундцев оценён в 2.89 (34%). Ставки на ничью принимаются за 3.70 (27%).

Эксперты ожидают от команд большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Поставить на «обе команды забьют» предлагается за 1.45.

Явным фаворитом противостояния считается «ПСЖ»: ставки на выход французского клуба в финал Лиги чемпионов принимаются за 1.36. Если по сумме двух матчей сильнее окажется «Боруссия», сыграет коэффициент 3.05.

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