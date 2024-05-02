ЦСКА — «Зенит»: букмекеры назвали фаворита матча Кубка России

2 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится первый матч финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:15 мск.

Букмекеры не видят явного фаворита, но отдают преимущество подопечным Сергея Семака: поставить на победу петербуржцев предлагается с коэффициентом 2.42. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2420 рублей.

Победа ЦСКА в первом матче идёт за 3.07. На ничью дают коэффициент 3.45.

Аналитики не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.79.

Если забьют футболисты ЦСКА, сыграет коэффициент 1.40. Гол в исполнении «Зенита» доступен за 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.