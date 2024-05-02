«Челси» — «Тоттенхэм»: букмекеры дали прогноз на лондонское дерби

2 мая состоится перенесённый матч 26-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм». Начало встречи на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне запланировано на 21:30 мск.

Букмекеры не видят очевидного фаворита, но отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.30. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2300 рублей.

Победа «Тоттенхэма» оценена в 3.04. Ставки на ничью принимаются за 4.12.

Эксперты не сомневаются, что игра окажется результативной: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.10.

Если забьют игроки «Челси», сыграет коэффициент 1.10. Гол «Тоттенхэма» доступен с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.31.