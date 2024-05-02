Букмекеры назвали шансы Миранчука забить «Марселю» в полуфинале Лиги Европы

2 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Марсель» — «Аталанта». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку на игру. В восьми матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы он отметился тремя результативными передачами.

Эксперты не видят в этой игре фаворита: поставить на победу «Марселя» предлагается с коэффициентом 2.63. Успех бергамасков оценён в 2.87. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.67.

Ставки на гол Алексея Миранчука принимаются с коэффициентом 6.50, это около 15% вероятности. Наиболее вероятный автор гола — Пьер-Эмерик Обамеянг (2.40).