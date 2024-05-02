ЦСКА – «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч пути РПЛ Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Зенит» в Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

«На этой неделе Кубок России, и в малом финале Пути РПЛ сыграют ЦСКА и «Зенит». Так получилось по календарю, что команды практически 3 матча подряд друг с другом сыграют. Но у ЦСКА еще «Рубин», а у «Зенита» будет «Факел». В двухматчевом противостоянии выяснится, кто же сыграет в «Лужниках» из этой пары. И тут обе команды сейчас хромают. «Зенит» в двух последних матчах не забивает, ЦСКА не забил в дерби и очень неудачно сыграл по результату в Калининграде. Возрастает давление и на Федотова, и в какой-то степени на Семака. Но Семак, судя по сообщениям в прессе, продлит контракт еще аж на 5 лет.

Делай ставки в БЕТСИТИ и получи беспроигрышную ставку до 3000 рублей!

Первый матч очень сложный. Я не сомневаюсь, что «Зенит» даже после двух неудачных матчей с «Рубином» и «Динамо» полетит сломя голову вперед. У ЦСКА все сильнейшие в строю, могут играть, и Роша вернется, и Дивеев играет, и Мойзес. Поэтому забить ЦСКА будет непросто, тем более «Зенит» играет на выезде. Ну и, в свою очередь, у «Зенита» тоже вполне достаточно сбалансированная оборона. Посмотрим, какой вариант примет Семак, и не исключено, что серьезная ставка будет сделана на ответную встречу, уже дома, на «Газпром Арене».

Жду не очень событийный футбол в этом матче, без большого количества забитых мячей. Скорее всего, будет «низ». За 1,8 возьму тотал меньше 2,5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»