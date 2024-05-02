«Ростов» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Балтика» в Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Жду хорошей и очень боевой игры в Ростове-на-Дону. Это полуфинал Пути регионов. «Ростов» сыграет с «Балтикой». Команды сейчас действительно на ходу. «Балтика» очень здорово действует в атаке, очень смело, очень агрессивно. Команда хорошо готова, здорово бежит. Прекрасно действует Козлов, Лисакович прям как влитой в команде Игнашевича. Ну и когда шаг до финала, то здесь, наверное… Чемпионат России важен, безусловно, но он отходит немножечко на второй план. И я думаю, что здесь особых экспериментов от Игнашевича быть не должно. Скорее всего, состав мы увидим максимально боевой у Игнашевича.

И, скорее всего, мы увидим боевой состав у «Ростова». «Ростов» тоже в прекрасной форме, очень хорошо работают в последнее время замены у «Ростова». Команда правильно и очень гармонично отреагировала на конфуз домашний в игре со «Спартаком». После 1:5 две победы подряд «Ростов» одержал, причём показал очень содержательный, хороший футбол и в Екатеринбурге большую часть матча и с «Оренбургом» дома.

Плюс здесь домашняя игра для «Ростова», и без Fan ID. Я думаю, что будет много болельщиков на этом матче, следовательно, от этой игры я всё-таки жду футбол более результативный, учитывая, как «Балтика» смело и агрессивно лезет вперёд. Проблемы «Ростова» в обороне никуда не делись. В последних матчах частенько «Ростов» сам себе «привозит».

Поэтому мой вариант на основное время матча «Ростов» — «Балтика» — «обе забьют» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».