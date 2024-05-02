«Челси» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Тоттенхэм».

Ставка: ничья за 3.95.

«В перенесённом туре чемпионата Англии «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом». Лондонское дерби. Уверен, нас ждёт яркая игра, богатая на разные события. Особенно учитывая турнирную ситуацию у гостей.

«Тоттенхэм» имел хороший шанс сместить «Астон Виллу» с четвёртой строчки недавно. Разрыв между ними был не такой большой, а у лондонского клуба было ещё две игры в запасе. Однако в последних играх подопечные Постекоглу терпели неудачи. Сперва они были неожиданно разгромлены нижестоящим «Ньюкаслом» — 0:4, а потом проиграли ещё и «Арсеналу», борющемуся за лидерство, – 2:3.

Теперь разрыв между «шпорами» и «Виллой» насчитывает семь очков. Так что даже если команда Постекоглу победит в двух матчах, то она не сможет догнать подопечных Эмери. Но зато ниже коллектив точно не опустится в ближайшее время – «МЮ», имеющий на одну игру больше, отстаёт от него на шесть баллов.

«Челси» тоже имеет теоретические шансы на высокий финиш, по крайней мере, выше, чем идёт сейчас. С 48 баллами «синие» занимают девятое место в середине таблицы. От топ-6 команда Почеттино отстаёт на шесть баллов. Но уже слабо верится, что «Челси» действительно поборется за еврокубки, – уж слишком нестабильно он себя показывал недавно.

В четырёх турах АПЛ в активе у лондонцев всего одна победа – 6:0 с «Эвертоном». Несмотря на такую уверенную викторию, в остальных противостояниях «пенсионеры» теряли очки – 2:2 с «Шеффилд Юнайтед», 0:5 от «Арсенала» и 2:2 с «Астон Виллой».

Я тут не вижу очевидного фаворита. Да, «Тоттенхэм» стоит выше, но в последних турах он только проигрывал. Про «Челси» же тяжело что-то определённое говорить. Клуб может и навязать сопернику равную борьбу, и проиграть ему, пропустив три-четыре мяча», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».