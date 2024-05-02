«Рома» — «Байер»: ставка Александра Мостового на полуфинал Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Рома» — «Байер».

Ставка: ничья за 3.60.

«Рома» и «Байер» сойдутся в первом полуфинале Лиги Европы. Конечно, следить за успехами «львов» — одно удовольствие. Но и римляне не так сильно отстают от своего соперника в плане хороших результатов. Это еще и противостояние двух легендарных экс-полузащитников – де Росси против Алонсо.

«Байер» все еще поражает своим достижением. Клуб так ни разу и не проиграл в сезоне. Уже много раз спасалась команда Хаби Алонсо на последних минутах. Так произошло и в недавней игре «львов» с «Боруссией» в чемпионате – 1:1. Похожий сценарий мы увидели и в другом туре, коллектив тоже сыграл вничью – 2:2 со «Штутгартом». Но большого значения эти неудачи не имели. Ведь «Байер» уже оформил себе досрочное чемпионство.

А вот «Рома» очень хорошо выступает уже несколько месяцев. Удивительным образом это совпало с уходом из клуба Моуринью. Де Росси расслабил игроков и позволил им играть в свой футбол, в свое удовольствие. Как это часто бывает, на дистанции у римлян могут возникнуть трудности. Но пока что клуб выступает почти безупречно и добывает много викторий. В турнирной таблице Серии А «Рома» уже идет в топ-5 и попадает в Лигу чемпионов.

Обе команды прошли далеко непростых соперников в предыдущих раундах Лиги Европы. «Рома» выбила из турнира «Брайтон» (4:0 и 0:1), а также другого представителя Серии А – «Милан» (1:0 и 2:1). «Байер» же справился с «Карабахом» (2:2 и 3:2), и еще с «Вест Хэмом» (2:0 и 1:1).

Причем у подопечных Алонсо возникали трудности и в 1/8 и в четвертьфинале. С обоими соперниками они были близки к поражению, но успевали сравнивать счет. Так что и сейчас я уверенной победы «Байера» не жду. Обоим клубам будет тяжело и, думаю, победителя они в первой встрече не определят», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».