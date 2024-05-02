«Марсель» — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на игру Лиги Европы

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Марсель» – «Аталанта» в полуфинале Лиги Европы сезона-2023/2024.

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 4.5 за 1.75.

«Аталанта» Гасперини и Алексея Миранчука отправляется в гости к «Марселю» в первом матче полуфинала Лиги Европы. На «Велодроме» сыграют эти команды. И здесь надо плясать, мне кажется, больше от «Аталанты». «Аталанта» неожиданно для многих сняла с пробега «Ливерпуль», очень грамотно сыграв в выездной игре, здорово использовала контратаки. Я думаю, что примерно такой же вариант мы увидим от «Аталанты» и в матче против «Марселя».

«Марсель» сейчас не лучшим образом выглядит у себя в чемпионате. В последнем туре только «Марсель» одержал победу 2:1 над «Лансом» дома. До этого у «Марселя» пять матчей подряд были без побед. Но ставка основная сейчас у марсельского клуба делается, конечно, на еврокубки. Гассе это прекрасно понимает — какая-то ротация состава присутствует. Ну и плюс «Марсель» играет дома. Но «Аталанта» знает, как добиваться результата, не всегда, может быть, суперкачественно она играет, но при этом очень здорово использует потенциал своих игроков и тактический план подготовки к игре от Джана Пьеро Гасперини.

Мне кажется, «Аталанта» не уступит на «Велодроме». Я смотрел матч «Марселя» против «Бенфики» на предыдущей стадии: ничего сверхъестественного он не показывал. Если сыграют на том же уровне, у «Аталанты» хорошие шансы пройти в финал», — приводит слова Генича «РБ Спорт».