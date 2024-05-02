Беспроигрышная ставка до 3000 рублей к матчу Лиги Европы «Рома» — «Байер»

2 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Рома» — «Байер». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку от букмекера БЕТСИТИ до 3000 рублей. Нужно выполнить простые условия:

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Описывая то, насколько здорово Даниэле Де Росси за короткие сроки преобразил «Рому», трудно подобрать эпитеты. Изменения затронули стиль игры, её качество, связь между тренерским штабом и футболистами, образ мышления игроков, менталитет, да вообще всё.

Красно-жёлтые начали демонстрировать гораздо более зрелищный и интересный футбол. У них появилось разнообразие в построении атак и выходе из защиты в нападение. Вместе с тем улучшились показатели. Римляне стали стабильнее, чем были в первой половине сезона.

Хаби Алонсо создал шедевр. По ходу сезона он раскрыл ряд удивительных талантов. Особняком стоят Жереми Фримпонг, Алехандро Гримальдо, Виктор Бонифасе и Флориан Вирц. Их заоблачная результативность, влияние на игру и фантастический тонус уже не удивляют. В каждом матче эти футболисты творят на поле простую, но очень эффективную магию.

Взаимодействие между игроками отлажено настолько филигранно, что лучше уже быть, наверное, просто не может. И в важных матчах подопечные Алонсо проявляют себя только лучше, чем во встречах с андердогами. В игре 21-го тура Бундеслиги «Байер» разгромил «Баварию» (3:0), а на предыдущей стадии Лиги Европы он убедительно обыграл неуступчивый «Вест Хэм» (1:1 и 2:0).

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