«Торонто» — «Бостон»: прогноз на шестой матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на шестой матч серии плей-офф НХЛ «Торонто» — «Бостон».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.95.

Шелдон Киф изменил ход серии, удивив зрителей и Джима Монтгомери. Тренер «Торонто» лишился подспорья лучшего снайпера команды Остона Мэттьюса. Нападающий не смог доиграть четвёртую встречу и не появился в пятой. Однако это не стало для «кленовых листьев» ударом.

Перестановок было не избежать, и Киф решил заодно поменять вратаря. Впервые по ходу серии с «Бостоном» он оставил в запасе Илью Самсонова. Его сменщик Джозеф Уолл показал себя здорово. Американец пропустил только одну шайбу и совершил 27 сейвов. Да и вообще — если в первых трёх встречах серии с «Бостоном» канадский клуб пропустил 11 шайб, то в двух последних – только четыре. В предстоящем матче тоже вряд ли будет слишком много голов.

Заключить пари на то, что сыграет ТМ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Пять из семи последних очных встреч закончились именно так. В двух других команды забросили чуть больше — по шесть шайб на двоих. У «Торонто» есть шанс перевернуть ход серии. Киф нашёл то, за счёт чего его команда может пройти дальше — прагматичный хоккей. Хотелось бы, чтобы дело дошло до седьмой игры в серии. Будет интересно.