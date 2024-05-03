«Хоффенхайм» — «Лейпциг»: коэффициенты на матч чемпионата Германии

3 мая состоится матч 32-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Лейпциг». Начало игры запланировано на 21:30 мск.

Явным фаворитом матча считается «Лейпциг»: поставить на победу «красных быков» можно с коэффициентом 1.53. Шансы «Хоффенхайма» оценили в 5.45. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

При этом букмекеры не сомневаются, что зрители увидят большое количество забитых голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.75.

Если забьют футболисты «Хоффенхайма», сыграет коэффициент 1.35. Гол в исполнении «красных быков» доступен с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.40.

«Лейпциг» одержал четыре победы в немецкой Бундеслиге подряд. У «Хоффенхайма» пять поражений в семи предыдущих встречах турнира.