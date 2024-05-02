«Астон Вилла» — «Олимпиакос»: прогноз на полуфинал Лиги конференций

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на первый полуфинальный матч Лиги конференций «Астон Вилла» — «Олимпиакос».

Ставка: победа «Астон Виллы» с разницей в 1-2 мяча за 2.00.

«Астон Вилла» борется за выход в финал Лиги конференций, так ещё и близка к тому, чтобы получить путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Львы» занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая на семь очков «Тоттенхэм». У «шпор» есть две игры в запасе, но подопечные Унаи Эмери не собираются терять темп.

«Астон Вилле» предстоит в очередной раз продемонстрировать свою способность совмещать без потерь матчи в еврокубках и первенстве. Конечно, «Олимпиакос» не робкого десятка. «Легенда» может преподнести сюрпризов. Но «львы» отлично выступают на домашнем стадионе, не проигрывая последние шесть матчей кряду на своём поле.

«Олимпиакос» впервые в истории добрался до полуфинала еврокубков. В четвертьфинале греческий клуб прошёл «Фенербахче по сумме двух матчей (3:2, 0:1 (3:2 пен.)). С момента назначения на пост тренера «Олимпиакоса» Хосе Луиса Мендилибара команда выиграла 12 из 17 матчей во всех турнирах. Впрочем, всё равно на внутренней арене у греков ситуация непростая — они отстают от лидирующего АЕКа на пять очков

«Астон Вилла» планирует дома одержать комфортную победу, чтобы на выезде чувствовать себя спокойно. Однако это будет непростая задача, ведь «Олимпиакос» очень хорош. Неуступчивый характер, мотивированный состав и опытный тренер – это может спутать карты «львам».

Конечно, у «вилланов» достаточно шансов на победу, но вряд ли это будет разгром. Вероятнее всего, борьба завяжется в центре поля. Унаи Эмери обладает огромным опытом. Ему по силам обыграть «Олимпиакос», но с разницей в один или два мяча. Сделать ставку на этот исход можно с коэффициентом 2.00.