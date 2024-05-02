«Марсель» — «Аталанта»: прогноз «Чемпионата» на полуфинал Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на первый матч полуфинала Лиги Европы «Марсель» — «Аталанта».

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.12.

В последних шести встречах в чемпионате Франции под руководством Жана-Луи Гассе провансальцы победили только пребывающий на спаде «Ланс» (2:1). Из позитивных моментов можно отметить, что набрал неплохую форму бывший нападающий лондонского «Арсенала» и «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг. В 11 встречах в Лиге Европы и 31 матче в Лиге 1 он забил 23 мяча и отдал 11 результативных передач.

«Аталанта», наоборот, во второй половине сезона обрела себя. Она выиграла 9 из 16 последних матчей в Серии А, а также четыре раза сыграла вничью. Джан Пьеро Гасперини грамотно подобрал рычаги мотивации для того, чтобы улучшить глубину состава и добиться от команды наилучших результатов.

У итальянского специалиста появилась возможность максимально эффективно использовать сильные стороны подопечных. Когда нужно добавить креатива и увеличить количество проникающих передач в штрафную площадь соперника, тренер может выпустить Алексея Миранчука.

Гасперини после победы над «Эмполи» заявил, что приоритетной целью является Лига Европы. То есть, даже концентрируясь на еврокубковом турнире, бергамаски умудряются добывать отличные результаты на внутренней арене. Вот это называется моральный подъём.

Поставить на то, что «богиня» не проиграет «Марселю» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. Бергамаски сумели сдержать даже невероятно мощное нападение «Ливерпуля». На последнем отрезке сезона они демонстрируют завидную надёжность в обороне.

Главное для «богини» — не проиграть предстоящий матч. В ответном в Бергамо будет попроще. В гостях Джан Пьеро Гасперини отдаёт предпочтение более прагматичному футболу, поэтому слишком много забитых мячей не ждём. Скорее всего, встреча ознаменуется нерезультативной ничьей или победой гостей с минимальным перевесом.