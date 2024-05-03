«Лутон Таун» — «Эвертон»: когда матч АПЛ, кто фаворит, прогнозы и ставки

3 мая состоится матч 36-го тура АПЛ «Лутон Таун» — «Эвертон». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита: поставить на победу «шляпников» можно с коэффициентом 2.65. Успех «ирисок» оценён в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Аналитики считают, что матч «Лутон Таун» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

В АПЛ финальный отрезок сезона будет жарким. Идёт активная борьба за медали, попадание в зону еврокубков и за выживание. Зимой «Лутон» выдал очень классный отрезок. На какое-то время показалось, что он может сохранить прописку в элитном дивизионе. Подопечные Роба Эдвардса дважды отняли очки у «Ньюкасла» (1:0 и 4:4), а также разгромили «Брайтон» (4:0). Валлийский специалист был включён в список кандидатов на получение звания лучшего тренера месяца в АПЛ.

Однако после эмоционального подъёма началась новая чёрная полоса, да пострашнее предыдущей. Несмотря на мотивацию в виде борьбы за выживание, «шляпники» выиграли только 1 из 13 последних матчей в чемпионате Англии, а также два раза сыграли вничью.

«Эвертон» благодаря умению Шона Дайча грамотно управлять ресурсами вернул себе звание крепкого середняка. Он расположился на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от «Лутона» составляет 11 очков, но это при том, что с «ирисок» сняли восемь очков за нарушение финансового регламента первенства.