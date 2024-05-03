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«Торино» — «Болонья»: прогноз «Чемпионата» на игру Серии А

«Торино» — «Болонья»: прогноз «Чемпионата» на игру Серии А
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Серии А «Торино» — «Болонья».

Ставка: победа «Болоньи» за 2.85.

Команда Тьяго Мотты занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая «Рому» на четыре очка. У «Болоньи» даже есть шансы выиграть бронзовые медали первенства. Отставание от «Ювентуса» составляет всего лишь два очка. В минувшей встрече у «борзых» была возможность сравняться с чёрно-белыми, но не повезло. Красно-синие сыграли вничью с «Удинезе» со счётом 1:1.

Основная цель «Болоньи» — это попадание в Лигу чемпионов. Пока предпосылок, что возникнут проблемы, нет. Важно набирать очки в каждой следующей встрече. На старте сезона у подопечных Тьяго Мотты были некоторые проблемы с выездными матчами. Тренер их решил. «Борзые» не знают поражений в последних шести гостевых встречах. При этом было только две ничьих – с «Миланом» (2:2) и «Фрозиноне» (0:0).

Италия - Серия А . 35-й тур
03 мая 2024, пятница. 21:45 МСК
Торино
Турин
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем матче на выезде красно-синие выиграли у «Ромы» со счётом 3:1. Поэтому шансы победить туринцев у них определённо есть. И они высокие. Предлагаем поставить на победу «Болоньи» с коэффициентом 2.85.

Это будет в целом равный футбол. «Торино» прижмётся к воротам, попытается проводить больше времени в контратаках. Суетливо, тяжело, возможно, с преимуществом всего лишь в один мяч, но «борзые» должны забивать. От «быков» голов не ждём.

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