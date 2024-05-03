«Торино» — «Болонья»: когда матч Серии А, во сколько начало, какой прогноз

3 мая состоится матч 35-го тура Серии А «Торино» — «Болонья». Начало игры — в 21:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу «быков» можно с коэффициентом 2.85. Шансы «борзых» оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 2.95.

Эксперты считают, что матч «Торино» — «Болонья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют «быки», сыграет коэффициент 1.52. Гол «борзых» доступен с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25.

Подопечные Ивана Юрича подходят к предстоящей встрече не в лучшем настроении. Они не могут забить даже гола на протяжении трёх матчей. В минувшей игре «быки» уступили «Интеру» — 0:2. Благодаря этому результату миланцы досрочно стали чемпионами Италии. Откровенно говоря, шансов остановить «змей» у туринцев не было.

Команда Тьяго Мотты занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая «Рому» на четыре очка. У «Болоньи» даже есть шансы выиграть бронзовые медали первенства. Отставание от «Ювентуса» составляет всего лишь два очка. В минувшей встрече у «борзых» была возможность сравняться с чёрно-белыми, но не повезло. Красно-синие сыграли вничью с «Удинезе» со счётом 1:1.

Основная цель «Болоньи» — это попадание в Лигу чемпионов. Пока предпосылок, что возникнут проблемы, нет. Важно набирать очки в каждой следующей встрече. На старте сезона у подопечных Тьяго Мотты были некоторые проблемы с выездными матчами. Тренер их решил. «Борзые» не знают поражений в последних шести гостевых встречах. При этом было только две ничьих – с «Миланом» (2:2) и «Фрозиноне» (0:0).