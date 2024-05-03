«Хоффенхайм» — «Лейпциг»: прогноз «Чемпионата» на матч Бундеслиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Лейпциг».

Ставка: индивидуальный тотал «Лейпцига» больше 2.5 мяча за 1.95.

Сине-белые никак не могут добиться стабильности. В минувшем матче они проиграли «Бохуму» со счётом 2:3. Оба мяча «деревенскими» были забиты в концовке второго тайма. Автором дубля стал Андрей Крамарич. Для него эта встреча стала четвёртой подряд, в которой хорват отметился результативным действием.

Это поражение стало 14-м для «деревенских» — один из худших показателей среди команд Бундеслиги, располагающихся в верхней части таблицы. В последних семи матчах сине-белые одержали только две победы. Обыграть им удалось «Аугсбург» (3:1) и мёнхенгладбахскую «Боруссию» (4:3).

После поражения «Баварии» со счётом 1:2 «Лейпциг» воспрянул духом и порадовал болельщиков отличной беспроигрышной серией длиной в девять матчей во всех турнирах. На этом отрезке было только две ничьих – с «Реалом» (1:1) в Лиге чемпионов и «Майнцем» (0:0) в Бундеслиге.

Отставание от «Штутгарта» сократилось до двух очков. «Швабы» как раз сбавили ход, а «красные быки» совершили мощный рывок. У них есть все шансы выиграть бронзу по итогам чемпионата Германии. К тому же «Штутгарту» предстоит игра с «Баварией». Есть шансы войти в тройку уже после встречи с «Хоффенхаймом». Думается, это вполне реально.