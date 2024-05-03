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«Хоффенхайм» — «Лейпциг»: дата матча Бундеслиги, кто фаворит, какой прогноз

«Хоффенхайм» — «Лейпциг»: дата матча Бундеслиги, кто фаворит, какой прогноз
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3 мая состоится матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Лейпциг». Начало игры — в 21:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «красных быков» можно с коэффициентом 1.50. Шансы «деревенских» оценили в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Эксперты считают, что матч «Хоффенхайм» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.75. Если забьют «деревенские», сыграет коэффициент 1.35. Гол «красных быков» доступен с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.40.

Сине-белые никак не могут добиться стабильности. В минувшем матче они проиграли «Бохуму» со счётом 2:3. Оба мяча «деревенскими» были забиты в концовке второго тайма. Автором дубля стал Андрей Крамарич. Для него эта встреча стала четвёртой подряд, в которой хорват отметился результативным действием.

Это поражение стало 14-м для «деревенских» — один из худших показателей среди команд Бундеслиги, располагающихся в верхней части таблицы. В последних семи матчах сине-белые одержали только две победы. Обыграть им удалось «Аугсбург» (3:1) и мёнхенгладбахскую «Боруссию» (4:3).

Германия - Бундеслига . 32-й тур
03 мая 2024, пятница. 21:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лейпциг» находится в великолепной форме и досрочно отобрался в Лигу чемпионов. Что ещё может сделать клуб в этом сезоне? Занять место в тройке лучших. Подопечные Марко Розе в последнем матче обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 4:1. Эта победа стала четвёртой кряду для «красных быков».

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