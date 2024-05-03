Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль»: прогноз «Чемпионата» на игру 3 мая

«Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль»: прогноз «Чемпионата» на игру 3 мая
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль».

Ставка: победа «Аль-Хиляля» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.95.

В отличие от других сильнейших команд страны, «Аль-Таавун» не стал усиливать состав знаменитыми футболистами. Клуб решил придерживаться старого курса развития, делая ставку на местных игроков. Выступающих за него легионеров можно по пальцам сосчитать, и они малоизвестны.

Несмотря на относительно скромные ресурсы, команда располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Про-Лиги. Её беспроигрышная серия в первенстве насчитывает шесть матчей. Отрыв от идущего следом «Аль-Иттихада» составляет одно очко.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 30-й тур
03 мая 2024, пятница. 18:00 МСК
Аль-Таавун
Бурайда
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аль-Таавун» — очень неудобный соперник. У него не так много ресурсов, но клуб грамотно защищается, мало пропускает и практически всегда набирает очки во встречах с середняками и аутсайдерами. Однако «Аль-Хиляль» — это совсем иной уровень. «Лидеры» обыгрывают всех без разбора. Вполне вероятно, они без проблем одержат победу.

Материалы по теме
«Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль». Малком — творец успеха
«Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль». Малком — творец успеха
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android