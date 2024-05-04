Букмекеры назвали шансы «Крыльев Советов» продлить серию поражений «Оренбурга»

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4 мая в Оренбурге на стадионе «Газовик» состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Крылья Советов». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Шансы хозяев поля оцениваются выше: поставить на победу оренбуржцев можно с коэффициентом 2.34. Это примерно 43% вероятности.

Успех самарских «Крыльев Советов» идёт за 3.10 (32%). Ставки на ничью принимаются за 3.95 (25%).

При этом букмекеры ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют футболисты «Оренбурга», сыграет коэффициент 1.20. Гол в исполнении «Крыльев Советов» доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

«Оренбург» потерпел три поражения подряд в РПЛ, «Крылья Советов» за шесть предыдущих туров уступили лишь однажды.