Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты оценили шансы «Арсенала» обыграть «Борнмут» и остаться лидером АПЛ

Эксперты оценили шансы «Арсенала» обыграть «Борнмут» и остаться лидером АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

4 мая в Лондоне состоится матч 36-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Борнмут». Начало игры — в 14:30 мск.

Явными фаворитами встречи считаются подопечные Микеля Артеты: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.20. Это примерно 80% вероятности. Шансы «вишен» оценили в 13.0 (7%). Ставки на ничью принимаются за 7.80 (13%).

Аналитики не сомневаются, что зрители увидят большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют «канониры», сыграет коэффициент 1.01. Гол «Борнмута» доступен с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 80 очками в 35 матчах. Идущий вторым «Манчестер Сити» отстаёт на одно очко, но имеет игру в запасе.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Борнмут». «Канонирам» нужна только победа
«Арсенал» — «Борнмут». «Канонирам» нужна только победа
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android