«Оренбург» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Крылья Советов» в 27-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: первый гол — «Оренбург» за 1.86.

«27-й тур Российской Премьер-Лиги открывается матчем в Оренбурге: на искусственном поле стадиона «Газовик» «Оренбург» сыграет против самарских «Крыльев». «Оренбург» в целом неплохо шёл по весне — была серия долгая без поражений. Но потом небольшой кризис наступил, и три поражения подряд у «Оренбурга». И команда снова в зоне стыковых матчей.

«Крылья» сейчас шестые. И в целом после не самого удачного старта в марте они смотрятся очень неплохо — в последних шести матчах одержали три победы и играют достаточно убедительно, причём и на выезде в том числе. Обыграли и «Урал» в Екатеринбурге, обыграли «Факел» в Воронеже. «Оренбург» и более мотивирован в этом матче, но «Крылья» потихонечку с возвращением своих лидеров приобретают ту стабильную игру, что была в первой части чемпионата.

Тем не менее «Оренбург» дома на искусственном поле — это очень грозная сила. И в каких-то матчах «Оренбургу» откровенно не повезло. Возможно, повезёт здесь. Всё-таки «Оренбург» более мотивирован и более привычен к этим условиям с искусственным газоном.

Поэтому я бы выбрал вариант — «1-й гол в матче забьёт «Оренбург» за 1.86», — приводит слова Генича «РБ Спорт».