«Оренбург» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Крылья Советов» в 27-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Оренбург» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.20.

«Игра, конечно, важнейшая для «Оренбурга». Домашних матчей у него ещё немало, но соперники все тяжёлые. Вот «Крылья», наверное, самый простой вариант из оставшихся. А очки ещё нужны, чтобы остаться в РПЛ. Могут быть недовольны оренбуржцы результатами игр с «Динамо» и «Ростовом». Не наиграли на поражения, уж с динамовцами точно. Столько моментов в первом тайме создали, а забили только в конце при 0:2. Игру я вижу. Снова зашевелились южноамериканцы, пошло движение. Мне нравится. Думаю, уж точно «Оренбург» на своём искусственном поле не должен уступить. Главное – реализацию поправить.

Что касается «Крыльев», то им ничто не грозит, просто хотят подняться как можно выше. Отняли очки у «Краснодара» в прошлом туре, но на своём поле. В гостях против той же «Балтики» выглядели не очень. Где-то уже мотивации не хватает на гостевые встречи. Хотя у «Факела» выиграли, но там был равный матч, ну и воронежцы уже «поплыли». Вернулся Гарре, но ему ещё надо набирать форму. Не уверен, что его поставят вообще играть на искусственном поле. Зачем рисковать в конце сезона?

Я ставлю на 1X и тотал меньше 3.5. «Оренбург» умело добивался результата дома этой весной. Вот только с «Динамо» не пошло. В остальных встречах первым забивал, где-то развивал перевес, где-то удерживал. Думаю, 2:0, 2:1, ну в крайнем случае 1:1», — приводит слова Титова «РБ Спорт».