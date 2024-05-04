«Арсенал» — «Борнмут»: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу АПЛ!

4 мая состоится матч 36-го тура АПЛ «Арсенал» — «Борнмут». Начало игры — в 14:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Перед каждым матчем подопечные Артеты вспоминают то, как в прошлом сезоне упустили чемпионство. Они пытаются всеми силами не допустить такой ошибки. Пока получается. В минувшем матче «канониры» победили «Тоттенхэм» в лондонском дерби. Уже в первом тайме они обеспечили себе преимущество в три мяча. Но «шпоры» не сдавались и воспользовались ошибками во второй половине встречи, отыграв два гола.

Благодаря этой трудовой победе «Арсенал» сохранил преимущество над «Манчестер Сити» в одно очко. Пока «канониры» занимают первое место, но у «горожан» есть игра в запасе. Одна победа выведет их на лидирующую позицию. Поэтому подопечные Микеля Артеты просто обязаны выигрывать каждую следующую встречу, ожидая осечки команды Хосепа Гвардиолы.

Подопечные Андони Ираолы давно оставили позади борьбу за выживание и даже имеют призрачные шансы добраться до топ-6 турнирной таблицы. Потенциально «Борнмут» может набрать в оставшихся трёх матчах девять очков, а отставание от «МЮ» составляет шесть очков. Хотя это скорее сюжет из жанра фантастики.

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