«Жирона» — «Барселона»: фрибет до 22 222 рублей к матчу Примеры!

4 мая состоится матч 34-го тура Примеры «Жирона» — «Барселона». Начало игры — в 19:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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«Жирона» стала одним из главных открытий сезона. Долго она возглавляла турнирную таблицу чемпионата Испании, но на протяжении всего сезона конкурировать с «Реалом» у команды не получилось. Она спустилась на третью строчку в турнирной таблице Примеры. Отставание от мадридцев составляет уже 13 очков.

Потеря веры в чемпионство повлекла спад. Подопечные Анхеля Мичела выиграли только 5 из 11 последних матчей в Ла Лиге, а также сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0). Все поражения они потерпели на выезде. Однако в соперниках были не только лидеры.

Пока что второе место занимают сине-гранатовые. Отрыв от «Жироны» составляет два очка. Первую половину сезона «Барселона» провела очень плохо. Она была нестабильна, часто демонстрировала невнятную игру. Однако после заявления Хави об уходе по окончании сезона дела начали налаживаться.

Команда стала убеждать тренера своей игрой, что его идеи имеют право на жизнь. Она добралась до 1/4 финала Лиги чемпионов, обидно уступив «ПСЖ». Ключевым моментом стало удаление ведущего защитника «Барселоны» Рональда Араухо. Некоторые сокомандники отнеслись к эпизоду со скепсисом.

Однако и этот вопрос был быстро урегулирован. В последних 12 матчах в чемпионате Испании каталонцы уступили только лидирующему «Реалу» (2:3). Также они сыграли вничью с «Гранадой» (3:3) и «Атлетиком» из Бильбао (0:0). После поражения в игре со «сливочными» сине-гранатовые уверенно победили «Валенсию» (4:2).

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