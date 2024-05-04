«Арсенал» — «Борнмут»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Борнмут».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.67.

«Арсенал» и «Борнмут» сыграют в 36-м туре чемпионата Англии. Думаю, фаворит тут очевиден. «Канониры» находятся в финальной развязке борьбы за лидерство. Тут они обязаны набирать три очка.

Полегче стало «Арсеналу» после вылета из Лиги чемпионов. Само собой, клуб хотел бы добиться успеха в еврокубке. Но зато теперь он концентрирует все силы на АПЛ, и результаты этого уже видны. В трёх последних матчах «канониры» обыгрывали достаточно сложных соперников и много забивали — 3:2 с «Тоттенхэмом», 5:0 с «Челси» и 2:0 с «Вулверхэмптоном».

В чемпионате команда Артеты сейчас лидирует. «Ман Сити» со второй строчки уступает ей всего одно очко. Однако у «горожан» ещё есть игра в запасе. Так что «Арсеналу» остаётся выигрывать в нескольких оставшихся турах и ждать неудачи «Сити».

А вот «Борнмут» уже просто доигрывает сезон. Он идёт в середине таблицы, на 10-й строчке с 48 очками. Да, теоретически клуб ещё может попасть топ-6 — разрыв составляет шесть очков. Но вероятность этого мала. Между еврокубковой зоной и «вишнями» стоят ещё три команды.

К тому же сам «Борнмут» выступает не так уж хорошо, недавно он даже шёл на серии без побед. Хотя в последних турах коллектив и добивался успеха — 1:0 с «Вулверхэмптоном» и 3:0 с «Брайтоном».

Но в этой паре гостям ничего не светит, я уверен. Чемпионская гонка вышла на финишную прямую. «Арсеналу» никак нельзя сбавлять темп — нужно выжимать всё до последнего, учитывая преимущество «Ман Сити» с одной игрой в запасе», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».