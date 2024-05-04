«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 4 мая

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Ахмат» в 27-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5 за 1.80.

«Зелёное противостояние нас ждёт в Краснодаре. «Краснодар» Мурада Мусаева против «Ахмата» Магомеда Адиева. «Ахмат» после трёх побед подряд выбрался из зоны стыковых матчей и идёт на 10-м месте в турнирной таблице. 29 очков, и «Ахмату», в принципе, нужна одна победа. Где она будет добыта — дома ли или где-то на выезде, если повезёт, как, например в игре с ЦСКА, — это большой вопрос. У «Ахмата» остались три выездные игры и одна домашняя — против «Зенита» в предпоследнем туре. Сейчас две игры подряд в гостях — против «Краснодара» и против «Крыльев». И в последнем туре «Ахмату» ещё отправляться в гости к «Факелу».

Понятно, что Адиев нащупал, нашёл вариант игры в обороне, это игра с тремя центральными защитниками. В хорошей форме находится группа атаки – Бериша, Конате, Агаларов, Садулаев. Поэтому «Краснодару» будет непросто, даже несмотря на то, что он играет дома. Но он играет раньше, чем «Зенит». У «Краснодара» были проблемы по ходу этого сезона, когда «Краснодар» играл после «Зенита». И если «Зенит» в этом туре терял очки, «Краснодар» тоже свою победу одержать не мог. Сейчас играют пораньше, чем петербуржцы, может быть, чисто психологически это «Краснодару» поможет.

«Краснодар» лихо играет в атаку, создаёт моменты. Тут вопрос реализации. Прошлый матч откровенно не удался Кордобе и Сперцяну. Посмотрим, что будет здесь.

Мой прогноз на домашний матч «Краснодара» — «индивидуальный тотал хозяев больше 1.5» за 1.8. Даже несмотря на три центральных защитника «Ахмата», в обороне проблемы у них остаются», — приводит слова Генича «РБ Спорт».