«Краснодар» – «Ахмат»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» – «Ахмат».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.84.

«Матч РПЛ. Довольно интересная игра. Дело все в том, что в свое время Мурад Мусаев покинул «Краснодар» именно после игры с «Ахматом», проиграв ему со счетом 0:5. И я думаю, что если «Ахмат» об этом, может быть, уже и не помнит, то Мусаев об этом помнит совершенно точно. Плюс сейчас обострилась борьба за золото. «Зенит» дает шансы своим соперникам — один за другим. И, наверное, «Краснодар» ими должен пользоваться.

Но мне кажется, что в этом матче победа, допустим, «Краснодара», может быть только через «верх». Не верю абсолютно в какие-то 1:0 или 2:0, вот совсем. Поэтому «тотал больше 2,5» — мой вариант, коэффициент – 1,84. И мне кажется, что он очень хорошо подходит для такого матча, тем более что Магомед Адиев, в общем, не выглядят тренером, который будет заставлять свою команду играть в автобус и бетонировать пространство у своих ворот. Поэтому просто «тотал больше». Может быть 3:0, может быть 0:3 — кто знает», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».