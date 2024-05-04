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«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 27-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 27-го тура РПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Ахмат» в 27-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.07.

«Уже не раз говорил, что, если «Краснодар» хочет чемпионство, надо побеждать. Но сколько раз своими шансами южане не пользовались. Счёт давно все потеряли. Ну и снова надо брать три очка. Домашний матч с «Ахматом»: если и сейчас не выиграть, то тогда уже можно и не мечтать даже. Да, грозненцы выиграли три встречи подряд. Но с ЦСКА откровенно повезло, с «Сочи» все помнят события, которые предшествовали матчу. «Пари НН» просто развалился, но там, видимо, уже всё шло к уходу Юрана. Не знаю, чего ждать от грозненцев. Может, их как-то вдохновят эти успехи. Но говорить о цельной игре, командном футболе пока рано. Адиев, по сути, ещё и не начал настоящую работу. Закручивает гайки по ходу движения.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обязан «Краснодар» с таким соперником разбираться просто за счёт класса футболистов. Кордоба, Сперцян должны вести команду за собой, создавать моменты, реализовывать. Своё поле, неудача в Самаре – это должно придавать мотивации.

Ставлю на «Краснодар» с форой (-1). Не верю, что «Ахмат» сможет в защите сыграть без ошибок. А если ввяжется в обмен ударами, то может и разгромом закончиться», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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